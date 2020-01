Commissione rifiuti: “La Provincia di Latina farà la sua parte ma senza imposizioni”

LATINA – “Sulla gestione dei rifiuti la Provincia di Latina farà la sua parte, ma non accetterà decisioni non condivise e imposte dall’alto”. Lo scrive in una nota Domenico Vulcano, presidente della Commissione Sviluppo e Tutela del Territorio della Provincia di Latina che ha presieduto stamattina l’organismo.

“I commissari – spiega Vulcano – hanno dichiarato la volontà della Provincia di Latina di autodeterminarsi sul tema dei rifiuti, in modo condiviso e consapevole per chiudere il ciclo dei rifiuti all’interno del nostro ambito territoriale di riferimento, e sicuramente di rifiutare ogni decisione calata dall’alto”. Le indicazioni emerse oggi in Commissione saranno riportate al Presidente della Provincia di Latina Carlo Medici, e con questi input positivi la seduta è stata aggiornata a breve scadenza.

A margine della riunione, anche un aggiornamento sull’Osservatorio Provinciale dei Rifiuti, la nuova Consulta monotematica “chiamata a diventare luogo d’incontro e dialogo tra parte politica, tecnici, operatori del settore e comitati ambientalisti”.