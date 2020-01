Fratelli d’Italia sbarca a Sezze, Calandrini: “Nostro sogno far cadere la roccaforte Pd”

SEZZE – E’ stata presentata nell’Auditorium San Michele Arcangelo a Sezze la sezione locale di Fratelli d’Italia, alla presenza del senatore e coordinatore provinciale Nicola Calandrini e dell’eurodeputato Nicola Procaccini. L’incontro è stato moderato dall’avvocato Emanuele Ceccano. Hanno portato i loro saluti il sindaco di Sezze Sergio Di Raimo e Giovanna Coluzzi, esponente locale storica di Fratelli d’Italia. Pasquale Casalini è stato nominato portavoce comunale.

“Sezze è sempre stato un terreno difficile per la destra – ha dichiarato il Senatore Nicola Calandrini – Il nostro sogno è uno: far cadere l’ultima roccaforte del centrosinistra”.“Inizia ufficialmente questa nuova avventura politica – ha aggiunto l’onorevole Nicola Procaccini – voglio testimoniare personalmente l’entusiasmo per questo nuovo inizio”. Per Enrico Tiero, impossibilitato a partecipare “Fratelli d’Italia è un partito inclusivo e le persone che rappresenteranno il partito di Sezze daranno il loro contributo in positivo per la crescita del partito. L’obiettivo è far diventare FdI la prima forza politica della provincia di Latina”.

“Con la costituzione del partito abbiamo chiuso un cerchio che era nato da Latina con l’appoggio a Nicola Calandrini come senatore – ha concluso il portavoce Pasquale Casalini -. È stato un percorso lungo ma adesso ci troviamo a rappresentare il partito orgogliosamente. Cercheremo di dare a questo paese una regia di comando in futuro, nel frattempo offriamo all’amministrazione l’appoggio istituzionale della filiera di Fratelli d’Italia rappresentata in Parlamento dal Senatore Nicola Calandrini e in Europa dal deputato Nicola Procaccini”.