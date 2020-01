Gaeta, anziano malnutrito muore in ospedale: denunciata la badante

GAETA – Un storia terribile arriva da Gaeta dove un anziano affidato ad una badante russa che doveva provvedere a lui è morto all’ospedale Dono Svizzero dove è arrivato in condizioni estreme. Secondo i carabinieri che hanno svolto le indagini l’uomo veniva tenuto in stato di abbandono ed era malnutrito. La donna, una 69enne, si era fatta anche intestare la casa e delegare al ritiro della pensione. I fatti emergono dopo il decesso dell’anziano avvenuto il 20 gennaio scorso. La badante non ha lasciato l’abitazione – che risulta appunto essere sua – ma per lei è scattata la denuncia per truffa, abbandono e circonvenzione di incapace.