Il Tribunale di Latina assolve il preside: non fu peculato né abuso d’ufficio

LATINA – Il Tribunale di Latina sezione penale, presieduta dal giudice Francesco Valentini, con i giudici Assunta Fosso e Enrica Villani, ha assolto il professor Salvatore Forte dall’accusa di peculato e abuso d’ufficio, perché il fatto non sussiste. “È stata così scoperta l’azione degli accusatori e calunniatori individuabili negli articoli di stampa e negli atti dell’epoca ai quali non resta che vergognarsi per aver esposto al pubblico una persona con comportamenti di una violenza inaudita, ingiustificabili lontani dalla giustizia e della verità”, commenta il preside che all’epoca dei fatti ricopriva l’incarico di Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Castelforte e veniva accusato da alcuni genitori di irregolarità commesse in un arco di tempo compreso tra il 2007 e il 2009.

Nel corso di una serie di ispezioni e controlli seguiti a quelle denunce – racconta il dirigente scolastico – “l’Ispettrice dell’USR Puntieri segnalava una situazione di disagio ambientale; il ragioniere Dall’Ara dell’USR, in azione ispettiva, relazionava evidenziando irregolarità e presunti abusi mentre il Consiglio Comunale, in cui la minoranza abbandonava l’aula, chiedendo l’allontanamento del dirigente Forte. Il tribunale – si legge ora nella sentenza non ha riscontrato irregolarità, né abusi nei progetti di partenariato Comenius, nei progetti pluriennali e-learning, nei progetti di territorio e nelle nomine”.