Italia Viva, dopo l’adesione di Bernasconi a Sezze, sette ingressi da Formia

LATINA – “Abbiamo scelto di aderire ad Italia Viva ed alla sfida lanciata da Matteo Renzi per costruire questo nuovo soggetto politico”. Dopo l’adesione di Giovanni Bernasconi da Sezze, il partito di Matteo Renzi fa nuovi acquisti in provincia di Latina, stavolta a Formia dove entrano Giuseppe Masiello, Loredana D’urso, Maurizio Tallerini, Paola De Santis, Antonio Villano, Anna Luisa Purificato e Alessandro Zangrillo: “Italia Viva rappresenta la politica viva, fatta di competenza e partecipazione”, dicono in una nota i sette che si dichiarano convinti di voler dare “un contributo alla costruzione di questo nuovo soggetto politico che possa divenire la casa delle donne e degli uomini di buona volontà che vogliano impegnarsi per costruire finalmente una Formia nuova. La serietà vince sull’improvvisazione”. Il gruppo ha già un nome : Insieme per Formia Viva.

Solo pochi giorni fa era stato l’esponente storico Dem Bernasconi a fare outing spiegando in una nota: “Ho scelto di aderire a Italia Viva perché ritengo che il mio percorso politico possa continuare solo in una sicura area progressista, riformista ed europeista”. Per il consigliere comunale setino, già consigliere provinciale e presidente facente funzioni della Provincia impossibile stare con un partito che preferisce le alleanze copn Forza Italia e Fratelli D’Iatlia piuttosto che con le civiche. “Il Pd locale – assicura – non appare riformabile neppure dalla ventilata riforma annunciata da Zingaretti”.