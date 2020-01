Minturno, Francesco Sparagna aderisce al Partito Democratico

MINTURNO – Ha detto addio al Pd il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli, entra invece tra i Dem il consigliere comunale Francesco Sparagna, eletto nel 2016 nella lista civica Minturno: “Mi sono iscritto al PD – spiega – a seguito di un percorso condiviso con amici ed altri colleghi amministratori. Un’adesione naturale. Negli ultimi anni ho avuto modo di conoscere la realtà del Partito a livello locale e a livello provinciale ed ho apprezzato l’azione politica messa in campo anche a livello nazionale. Mi riconosco negli ideali del PD che porta avanti un programma di modernizzazione dell’Italia…. l’unica alternativa a populismi e a sovranismi che recano tanto danno all’Italia. Legato a livello locale a Giuseppe Tomao, Presidente del Consiglio Comunale e a Pietro D’Acunto, assessore all’ambiente, Sparagna spiega di considerare il segretario provinciale Claudio Moscardelli “il punto di riferimento naturale anche per le coraggiose battaglie politiche che conduce al servizio e per lo sviluppo del nostro territorio”.