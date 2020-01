La Benacquista Basket Latina in trasferta a Bergamo

LATINA – In occasione del 17° turno del Campionato di Serie A2 Old Wild West, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket si appresta ad affrontare una delicata trasferta. I nerazzurri guidati da coach Franco Gramenzi, dopo aver affrontato la capolista Biella tra le mura amiche del PalaBianchini e aver conquistato due punti preziosi, si trovano a dover sfidare a domicilio il fanalino di coda Bergamo Basket. Palla a due sul parquet del PalaAgnelli di Bergamo oggi, sabato, alle ore 18:00.

La posizione in classifica del team lombardo non deve trarre in inganno, Bergamo è, infatti, una squadra che già in occasione della sfida del girone d’andata, terminata con il successo dei pontini 66-64, è stata in grado di mettere in difficoltà Raucci e compagni. La compagine guidata da coach Marco Calvani è stata in grado di rimontare un divario di 21 punti e giocare un finale punto a punto, complice un parziale importante messo a segno durante il terzo quarto del match. Bergamo è a quota 6 punti in classifica ed è reduce dalla sconfitta sul campo di Eurobasket Roma, diretta concorrente per la corsa alla salvezza, ma precedentemente si era resa protagonista di una netta vittoria sull’ostica Tortona (89-65), che aveva interrotto il flusso di 10 sconfitte consecutive. Nei giorni scorsi il team giallonero ha annunciato l’ingaggio di un nuovo atleta statunitense, Darryl Joshua Jackson, che potrebbe esordire proprio sabato e rendere ancora più complessa la gara per i nerazzurri.

Sul fronte Benacquista prosegue l’inserimento di Mike Moore nei meccanismi del roster, che è stato accolto con entusiasmo dai compagni di squadra: «Mike ha caratteristiche diverse da Evan, è un giocatore meno perimetrale, va di più in avvicinamento a canestro ed è decisamente un discreto saltatore – conferma Andrea Ancellotti – Nella partita con Biella ha dimostrato subito di poterci dare una buona mano, inoltre è un ragazzo che ha voglia di fare, si allena, è socievole con tutti. Come gruppo stiamo cercando di aiutarlo a integrarsi al meglio e mi sembra che si stia ambientando bene».

Ed è sempre il centro nerazzurro a parlare della difficile trasferta in terra bergamasca, partendo dalla bella vittoria di domenica scorsa: «Vincere la partita in casa con Biella, la scorsa domenica, è stato davvero un toccasana. Una buona ripartenza per rialzarci dopo le 5 cinque sconfitte di fila che ci hanno fatto sentire un po’ frustati, ma mai demoralizzati e sicuramente sempre supportati dal nostro pubblico. Del resto, non dobbiamo dimenticare che nella prima parte del campionato ci stavamo giocando la vetta della classifica e questo è un dato che ha sicuramente valore. Con Biella non abbiamo giocato benissimo, ma la cosa determinante era conquistare i due punti, era una vittoria che serviva. Ora ci attende una trasferta delicata, che sarà la prima di 3 partite in una settimana – prosegue Ancellotti – Bergamo ci ha messo in difficoltà già quando è venuta a giocare a Latina, adesso affrontarla in casa loro, dove hanno dimostrato di essere forti anche con compagini del calibro di Tortona, non sarà certo semplice. Dovremo stare molto attenti, tenendo anche in considerazione che i nostri avversari avranno probabilmente un nuovo americano, che è un ottimo giocatore. Si prospetta sicuramente una partita avvincente: se per Bergamo i 2 punti in palio sono fondamentali in chiave salvezza, considerando l’attuale posizione in classifica, per noi sono altrettanto importanti per proseguire il trend positivo. Ovviamente nessuna delle due formazioni lascerà niente al caso e non mollerà fino alla fine del match».