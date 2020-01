Latina, prato giallo nelle aiuole di piazza del Popolo: è una varietà a bassa manutenzione e diventa verde d’estate

LATINA – Il Restyling di Piazza del Popolo è terminato, ma l’Amministrazione sembra orientata ad attendere la fine delle manifestazioni di Carnevale per evitare che il calpestio massivo dei giorni della festa, distrugga le aiuole appena sistemate. Dunque l’area di cantiere resta recintata e molti sbirciano all’interno per curiosare. E così facendo viene fuori che il prato è completamente giallo. La scoperta è stata fatta dalla consigliera comunale Marina Aramini (sua anche la foto) che ha deciso di pubblicare su Fb l’immagine e provare a spiegare la questione che potrebbe effettivamente suscitare qualche perplessità. Il prato infatti non è bruciato, tutt’altro: appartiene alla varietà macroterme, cambia colore nelle diverse stagioni, è resistente e ha bisogno di poca manutenzione. L’ideale (dal punto di vista della gestione) per una pubblica piazza. Quanto al colore: “Mi sono informata meglio e ho capito – scrive Aramini – che si è proceduto alla piantumazione di un prato speciale, lo Zoysia Japonica, un prato a bassa manutenzione ancora poco conosciuto in Italia. In inverno diventa giallo ma durante la stagione calda o molto calda è verde e esige poca acqua contribuendo anche al risparmio idrico”.