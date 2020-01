Verdiana Costanzo, da Latina al Paradiso delle Signore

LATINA – Si chiama Verdiana Costanzo, è di Latina, ha 27 anni e sarà un nuovo personaggio della seguitissima fiction Rai ispirata al romanzo di Emile Zola, Il Paradiso delle Signore. Nei panni di Lorena Mascoli, l’attrice pontina, che si è diplomata all’Accademia Silvio D’Amico, entrerà in scena nella puntata del 24 gennaio e il suo ingresso al Paradiso non sarà senza conseguenze.

Figlia di un architetto e di un’ insegnante di educazione fisica entrambi molto conosciuti a Latina, Verdiana ha sempre avuto la passione per la recitazione e una volta preso il diploma, è entrata nella famosa e selettiva Accademia romana dove si è diplomata nel 2012 cominciando poi un’ intensa attività teatrale. Prima l’esordio con il regista di Latina Clemente Pernarella, poi via via sul palco con importanti attori e registi e, in ultimo, è stata diretta da Massimo Popolizio ne I Masnadieri e Ragazzi di Vita. Nel suo curriculum anche il videoclip Sissi con un allora esordiente Sebastian Maulucci.