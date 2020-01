Nati per leggere, a Sabaudia un corso per diventare volontari

SABAUDIA – Diventare volontari del progetto Nati per Leggere, il programma nazionale finalizzato alla promozione della lettura fin dalla nascita, cui Sabaudia ha aderito ufficialmente con la firma del protocollo d’intesa tra Comune, Nati per Leggere (NpL) e Asl. Lo si potrà fare partecipando ad un corso di formazione che si terrà il 14 e 15 febbraio 2020 (venerdì 14:00-18:00 e sabato 9:00-18:00) presso la biblioteca comunale Feliciano Iannella.

“Lo scopo del corso – spiegano gli organizzatori – è di garantire la qualità e l’uniformità dell’operato dei partecipanti alla rete interdisciplinare NpL su tutto il territorio nazionale. La formazione è organizzata dalla Segreteria Nazionale NpL in accordo con i referenti locali. E’ possibile iscriversi solamente ai corsi organizzati nella propria zona di riferimento, per cui questo corso è innanzitutto indirizzato a chi vive o abitualmente svolge la propria attività lavorativa a Sabaudia, ma possono essere inviate candidature esterne qualora ci fosse la possibilità di soddisfare tale richiesta”.

Oltre a illustrare nel dettaglio il progetto, le sue finalità e i diversi attori, durante il corso gli allievi apprenderanno quali sono i benefici della lettura per il bambino nelle varie fasi di sviluppo (dalla nascita ai 6 anni), quali sono i libri più adatti e come selezionarli; familiarizzeranno con i principi della comunicazione efficace; apprenderanno le modalità di lavoro in rete e l’organizzazione dei presidi territoriali NpL.

L’erogazione dei corsi è affidata al CSB – Centro Salute del Bambino.

Al termine dei corsi viene rilasciato un attestato di partecipazione che abilita ad operare sul territorio nell’ambito del Programma NpL.

Le iscrizioni chiudono il 3 febbraio.

Per iscriversi

http://www.natiperleggere.it/formazione-volontari-npl.html