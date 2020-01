Car sharing a Latina, Eppy cambia look e vara il servizio di ricarica elettrica per privati

LATINA – Eppy, il servizio di car sharing solo elettrico attivo da due anni a Latina cambia look e apre alla ricarica elettrica di auto esterne alla sua flotta. Il nuovo servizio si chiama Eppy Charge e consente anche ai possessori di auto elettriche private di fare il pieno presso le colonnine Eppy New Drive. Una decisione molto attesa, che potrebbe avere un impatto non indifferente sulle scelte di acquisto dei pontini.

Per accedere a Eppy Charge basterà registrarsi sul sito o scaricare la app Eppy New Drive sul proprio smartphone e, una volta verificati i dati, sarà dato l’ok.

Proprio in questi giorni, in vista dell’attivazione del servizio, la società che fa parte del gruppo Elettra Investimenti, sta ridisegnando le strisce a terra che consentiranno il posteggio e la ricarica contemporanea per due auto.