Si è insediato il nuovo questore di Latina: “Onorato di essere qui, lavorerò in sinergia con carabinieri e Guardia di Finanza”ivise”

LATINA – “Onorato di essere stato scelto alla guida della Questura in un territorio tanto complesso e variegato. Ringrazio il Capo della Polizia per avermi dato fiducia”. Michele Maria Spina, appena nominato questore di Latina, si presenta così nella sala conferenze di Corso della Repubblica dove lo ha preceduto la sua fama di dirigente di ferro del commissariato di Scampia, il quartiere difficile nelle mani della camorra e grande piazza di spaccio che Spina ha combattuto scendendo in strada in prima persona. “Quello era il mio passato, qui c’è il presente. Ho l’abitudine di lavorare tassello per tassello e ogni giorno aggiungerò un pezzetto alla mia conoscenza del territorio senza trascurare nulla, anche le cose che sembrano piccole e di minore importanza. Mi sono comunque portato avanti con lo studio”, assicura.

Il Questore Spina incontrerà nei prossimi giorni i vertici dei carabinieri e della Guardia di Finanza, il colonnello Vitagliano e il colonnello Bosco: “Solo quando le divise sono unite i delinquenti cominciano ad avere paura”.

