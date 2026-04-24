Il Gruppo Antonio Ruggiero di Sabaudia conquista il podio del settore ortofrutticolo

Appuntamento giovedì 30 aprile dalle 10 alle 18 all’Istituto Pacifici De Magistris di Sezze per una giornata incentrata sulle opportunità di lavoro offerte dal territorio. In mattinata l’accesso sarà riservato agli studenti dell’istituto, mentre nel pomeriggio a partire dalle 15 i cittadini potranno partecipare al Job Day, incontrare le aziende presenti e sottoporre le proprie candidature. Presente anche il personale del Centro per l’Impiego di Sezze per illustrare i servizi per l’impiego regionali e raccogliere le candidature per le posizioni lavorative offerte dal CpI.

“Come amministrazione crediamo molto in questi momenti di incontro, perché sul nostro territorio ci sono imprese di grande livello, studenti e lavoratori ben preparati che troppo spesso non hanno l’occasione di conoscersi e confrontarsi” fanno sapere dal Comune.

Comune di Sezze, Regione Lazio, IISS Pacifici e De Magistris, associazioni di categoria, imprese di Sezze e del territorio: tutti insieme per dare vita a questa iniziativa. Maggiori informazioni saranno diffuse attraverso i canali ufficiali del Comune di Sezze.