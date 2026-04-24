APPUNTAMENTI
Il Gruppo Antonio Ruggiero di Sabaudia conquista il podio del settore ortofrutticolo
SABAUDIA – Il 2026 si conferma un anno importante per il Gruppo Antonio Ruggiero “la famiglia delle patate”, che, partendo dalle radici profonde nel territorio di Sabaudia, è riuscita a scalare le vette dell’imprenditoria agroalimentare italiana. La storica azienda pontina ha collezionato in pochi mesi due tra i riconoscimenti più ambiti del settore, portando il nome della città delle dune alla ribalta nazionale e internazionale.
Dopo il prestigioso premio come “Miglior Prodotto dell’Anno 2026” è arrivato anche il premio come “Marca dell’Anno” arrivato durante prestigioso evento del MACFRUT di Rimini.
A ritirare il premio sono saliti sul palco Angelo Ruggiero, Amministratore unico e direttore commerciale dell’azienda di famiglia, insieme a Luisa Ruggiero, responsabile della funzione amministrativa e finanziaria. ”Abbiamo iniziato un percorso di valorizzazione di tutta la filiera pataticola con l’obiettivo di dare valore aggiunto nel tempo, e il raggiungimento di questi obiettivi ci riempie di orgoglio per il lavoro svolto da tutti noi.” Ha commentato con orgoglio da Luisa Ruggiero.
APPUNTAMENTI
La Corale San Marco celebra il 25 aprile in Cattedrale alla presenza del Vescovo
Sabato 25 aprile alle ore 19.00, nella Cattedrale di Latina, la Corale San Marco terrà il tradizionale concerto in onore del compatrono della città alla presenza vescovo, sua Eccellenza Mariano Crociata. La formazione corale propone quest’anno un programma che riflette le diverse anime del proprio repertorio. Il direttore artistico Mauro Bassi, alla guida della Corale San Marco dal 2000, sottolinea: “Ho voluto un concerto che rispecchiasse l’identità della Corale, mettendo in evidenza ciò che la rende una tradizione viva — novantatré anni di attività ininterrotta la consacrano come istituzione storica della città — e che al tempo stesso valorizzasse il livello raggiunto, attraverso una particolare cura della vocalità, che ritengo fondamentale”. Protagoniste saranno la musica sacra, nelle sue diverse declinazioni — dalla dimensione collettiva della preghiera e della celebrazione fino a quella più intima e contemplativa — e la musica profana, in cui trovano espressione le passioni umane, tra nostalgia, dolore e amore. Gli autori in programma spaziano dal barocco alla contemporaneità, accanto alla tradizione della canzone classica napoletana. Ne emerge un viaggio sonoro che attraversa atmosfere di solenne maestosità, raccoglimento e armonia, fino a momenti di intensa malinconia e passione. Il programma include inoltre tre brani solistici, affidati a voci della Corale: il soprano leggero Francesca Previato e il soprano lirico Sabrina Trentin. Dirige l’evento il M° Mauro Bassi. Il concerto si avvarrà dell’accompagnamento del M° Remigio Coco al pianoforte e del M° Davide Ridani all’oboe. L’ingresso è libero.
APPUNTAMENTI
Borgo Grappa, inaugurazione del Monumento ai Caduti restaurato: cerimonia il 26 aprile
Sarà una giornata dedicata alla memoria e alla partecipazione della comunità quella in programma domenica 26 aprile a Borgo Grappa, dove verrà inaugurato il Monumento ai Caduti dopo l’intervento di restauro. La cerimonia prenderà il via alle 9.30 con la Santa Messa in onore dei Caduti di tutte le guerre, prevista presso la parrocchia di San Giuseppe. A seguire, alle 10.15, si terrà il momento istituzionale con l’inaugurazione ufficiale del monumento restaurato. Previsto l’intervento del sindaco di Latina, Matilde Celentano. L’iniziativa rappresenta un’occasione per restituire alla collettività un luogo simbolico, rinnovato e restituito al suo valore originario, rafforzando il legame tra memoria storica e identità del territorio.
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Job Day a Sezze, il 30 aprile una giornata dedicata alle opportunità di lavoro sul territorio
Appuntamento giovedì 30 aprile dalle 10 alle 18 all’Istituto Pacifici De Magistris di Sezze per una giornata incentrata sulle opportunità di lavoro offerte dal territorio. In mattinata l’accesso sarà riservato agli studenti dell’istituto, mentre nel pomeriggio a partire dalle 15 i cittadini potranno partecipare al Job Day, incontrare le aziende presenti e sottoporre le proprie candidature. Presente anche il personale del Centro per l’Impiego di Sezze per illustrare i servizi per l’impiego regionali e raccogliere le candidature per le posizioni lavorative offerte dal CpI.
“Come amministrazione crediamo molto in questi momenti di incontro, perché sul nostro territorio ci sono imprese di grande livello, studenti e lavoratori ben preparati che troppo spesso non hanno l’occasione di conoscersi e confrontarsi” fanno sapere dal Comune.
Comune di Sezze, Regione Lazio, IISS Pacifici e De Magistris, associazioni di categoria, imprese di Sezze e del territorio: tutti insieme per dare vita a questa iniziativa. Maggiori informazioni saranno diffuse attraverso i canali ufficiali del Comune di Sezze.
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