Slalom da Vindicio a Gaeta, 49enne ubriaco fugge e viene inseguito alla polizia

GAETA – Patente di guida ritirata e denuncia per un 49enne residente a Gaeta che guidava avendo un tasso alcolemico superiore del triplo a quello consentito. Quando l’uomo ha incrociato una pattuglia del commissariato locale ferma per un posto di controllo nella zona di Vindicio a Formia, ha schiacciato l’acceleratore per dileguarsi. Ne è nato un inseguimento terminato solo sopo alcuni chilometri, sul lungomare Caboto a Gaeta dove l’uomo fermato dagli agenti barcollava vistosamente. Denunciato per guida in stato di ebbrezza, dovrà anche pagare una multa molto salata per non essersi fermato all’alt, per l’eccesso di velocità e la guida pericolosa nel traffico. I fatti ieri pomeriggio.