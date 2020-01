Fiamme sul tetto di una villetta a Fondi, vigili del fuoco al lavoro

FONDI- I proprietari erano usciti quando in una villetta in località Capratica a Fondi, all’ora di cena è divampato un pauroso incendio che ha distrutto il tetto. Il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto dopo le chiamate al 115 che segnalavano le fiamme. Dopo aver verificato che all’interno non c’erano persone, i pompieri hanno avviato le operazioni di spegnimento con l’ausilio di altri due automezzi provenienti da Latina e Gaeta. Tetto pesantemente danneggiato, ma grazie al lavoro dei vigili del fuoco l’incendio è stato arrestato e il resto della villetta salvato. Si indaga per capire l’ordine delle fiamme. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.