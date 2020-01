Incidente sull’Appia a Fondi, due feriti

FONDI- Un incidente si è verificato sull’Appia a Fondi poco prima di mezzanotte. Nello schianto avvenuto per cause ancora da accertare da parte dell’ordine due persone sono rimaste ferite . Al km 118, 600 nei pressi del centro abitato sono è intervenuta la squadra territoriale di Terracina trovando una sola auto semidistrutta. I vigili del fuoco e il personale sanitario del 118 hanno dovuto estrarre i due feriti dall’abitacolo prima di portarli in ospedale.