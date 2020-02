Arrestato un 28enne di Roccagorga con 700 grammi di cocaina e una pistola

ROCCAGORGA – Un ragazzo di 28 anni di Latina è stato arrestato dalla Polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, detenzione di arma comune da sparo clandestina e ricettazione. Dopo una serie di attività di osservazione, la Squadra Mobile ha deciso di intervenire nell’abitazione dell’arrestato a Roccagorga, effettuando una perquisizione domiciliare, anche alla presenza dell’avvocato di fiducia intervenuto sul posto. Gli agenti hanno trovato in camera da letto 1 borsone di colore blu contenente una busta di cellophane di colore arancio, con all’interno 6 involucri sottovuoto e termosaldati, contenenti “sassi” di colore bianco, risultati essere cocaina del peso complessivo di 700 grammi oltre a sostanza da taglio, diversi bilancini di precisione funzionanti, una macchina per sottovuoto e diverse bustine per il confezionamento; quest’ultime del tutto uguali a quelle che contenevano la sostanza stupefacente sottoposta, poi, al sequestro.

È stata inoltre trovata la somma in contanti di 1.230 euro, provento dell’attività di spaccio. Nel garage dell’abitazione è stata inoltre trovata una pistola revolver marca “COLT” modello “detective” 38 Special con matricola abrasa e 6 cartucce stesso calibro. L’arrestato si trova ora in carcere.