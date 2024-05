Incendio in viale Kennedy a Latina, evacuate 8 famiglie

LATINA – Otto famiglie evacuate la scorsa notte in viale Kennedy a Latina per un incendio partito da un’auto che si trovava nei parcheggi sotto a un palazzo. Sul posto, intorno alle 4, sono arrivati i Carabinieri del Nor insieme ai Vigili del fuoco e ai sanitari del 118. Le famiglie sono state fatte evacuare in via precauzionale perchè la struttura presentava dei danni, ma dopo le verifiche sono potute rientrare in casa. Ora si indaga sulle cause dell’incendio.