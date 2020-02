Consiglio comunale a Latina, tra i temi la viabilità di via Massaro

LATINA – E’ convocato per questa mattina il consiglio comunale di Latina che tratterà, in apertura con il question time, l’interrogazione presentata dal consigliere Vincenzo Valletta in merito alla struttura balneare per disabili per la stagione estiva 2020. Alle 10:30 inizierà la discussione sull’approvazione del bilancio partecipato, sul programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Tra i temi che verranno affrontati quello della viabilità di via Massaro con l’approvazione del progetto definitivo. Il consiglio dovrà deliberare inoltre sull’approvazione degli atti fondamentali di Abc per il triennio 2020/2022, del piano del colore per la marina di Latina e della mozione di Valeria Campagna per l’adesione alla campagna “Verità per Giulio Regeni”.