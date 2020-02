Incidente sulla Pontina, strada chiusa al km 48,9 in direzione Terracina

TERRACINA – A causa di un incidente, la statale 148 Pontina è provvisoriamente chiusa al transito in direzione Terracina al km 48,9. L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli e nell’impatto una persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le squadre Anas e la Polizia stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.