Traffico in tilt sulla Pontina per un’auto ferma. Il conducente è morto per un malore

PONTINA – Traffico ancora fortemente rallentato sulla Pontina all’altezza di Pomezia in direzione Roma. Un’ auto, in transito in direzione Roma, si e fermata in corsia di marcia a seguito del decesso del conducente colpito da un malore. Non sono coinvolti altri veicoli e al momento si registrano code da Pomezia. Sul posto il personale Anas ed i Carabinieri di Pomezia al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

ORE 7:30 – E’ molto intenso il traffico sulla Pontina questa mattina a causa di un incidente che si è verificato tra Pomezia e Castel Romano in direzione Roma. Il traffico è fermo e le auto sono in fila già da Aprilia. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi.