Latina, infilitrazioni nei locali della mensa, sospeso il servizio alla Celli di Piazza Moro

LATINA – Ci sono infiltrazioni nei locali della mensa e per oggi la dirigente scolastica Elisabetta Burchietti ha sospeso il servizio: “Si comunica che a causa di inagibilità del locale mensa del plesso dell’infanzia A.F. Celli di Piazza Moro, il servizio mensa è sospeso da oggi 3 febbraio 2020 fino a nuova comunicazione. Gli alunni usciranno alle ore: 13.00″, si legge nel provvedimento.

La ditta incaricata dal Comune sta compiendo intanto un primo sopralluogo al termine del quale saranno date ulteriori informazioni. Se dovranno essere effettuati lavori di impermeabilizzazione del tetto in entrambi i locali utilizzati, bisognerà studiare un piano B, oppure rimandare a casa i bambini all’ora di pranzo. Mentre nel caso che sia un solo locale a richiedere l’intervento allora sarà possibile stabilire una doppia turnazione e l’impatto sull’utenza sarà più soft.

“Se dal sopralluogo entrambi i locali dovessero risultare inagibili, agli studenti verranno servite monoporzioni in classe in attesa dell’esecuzione dei lavori di ripristino dei luoghi. Se invece almeno uno dei due locali dovesse risultare agibile, la Direzione scolastica consentirà l’accesso alla mensa ai ragazzi dividendoli in due turni, sempre per tutto il periodo necessario all’esecuzione dei lavori”, spiegano dal Comune.

“Come avvenuto per la Rodari prima di Natale, cercheremo di essere massimamente celeri nei lavori per ridurre al minimo il disagio delle famiglie”, ha detto l’assessore Proietti.

E’ bastata la pioggia di venerdì notte a far precipitare le condizioni del tetto del plesso che fa parte del Circolo Torquato Tasso.