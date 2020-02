Nessuno stop per le sfilate di Carnevale in provincia di Latina

LATINA – Non è stata sospesa la sfilata del Carnevale a Latina, che si svolgerà domani pomeriggio a partire dalle 15:00. E’ una decisione presa dopo il vertice che si è svolto in Prefettura a Latina. Nessun allarme particolare per la provincia di Latina e dunque non sarebbe idoneo sospendere le iniziative. Anche in tutti gli altri Comuni, le iniziative si svolgeranno regolarmente.