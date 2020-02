Oroscopo del giorno 02 Febbraio 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Mercurio è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. In coppia, siete più curiosi del solito e vorreste saperne di più sui progetti del partner. Parlatene: sarà contento di condividere. Single: dovreste cercare di privilegiare l’intimità delle confidenze. Alcune persone vorrebbero conoscervi meglio e capire le vostre intenzioni. Per quanto riguarda la salute, sentitevi liberi di muovervi e di esplorare nuovi luoghi: respirate aria fresca, vi farà bene e vi aiuterà a calmare le tensioni accumulate. In famiglia, la configurazione astrale vi farà riflettere sugli aspetti educativi se avete dei figli. Per gli altri, sarà una bella giornata da passare in compagnia dei loro cari.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

Giove è in trigono con Venere nel vostro segno. In coppia, sarete in grado di esprimere i vostri sentimenti in maniera molto originale: il partner ve ne sarà grato e vi ripagherà. Single: una delle persone conosciute di recente potrebbe rivelarsi molto interessante. Per quanto riguarda la salute, non dovreste avere nessun tipo di problema. Siete pieni di energie ed il vostro entusiasmo sarà contagioso. A livello relazionale, potreste esagerare con la benevolenza, specialmente con i più piccoli della famiglia. Cercate di gestire meglio la vostra generosità: potrebbero approfittarne troppo e non impareranno mai a crescere.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Mercurio è in quadrato con la Luna nel vostro segno e ciò può causare incomprensioni nei discorsi d’amore, sia per i single che per le coppie. Il vostro spirito è troppo razionale e prendete troppo sul serio il vostro rapporto. Siete pragmatici, quasi opportunistici, mentre il vostro partner o il vostro prescelto la pensa diversamente. Non provocate la logica quando si tratta di amore. Per quanto riguarda la salute, potreste sentirvi più nervosi del solito. Cercate di fare qualche attività piacevole per alleviare lo stress e diminuire la tensione. In famiglia dovreste passare dei momenti tranquilli se riuscirete a mantenere la calma.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, sarà sicuramente un giorno di consolidamento sia per le coppie che per i single. Qualunque sia la situazione, vorrete migliorare il vostro rapporto. In coppia, sarete attenti col partner ed esprimerete i vostri sentimenti, rendendolo molto felice. I single che hanno incontrato una persona di recente potrebbero vedere la loro situazione evolversi verso una maggiore stabilità. Per quanto riguarda la salute, potreste avvertire un po’ di stress, ma niente di preoccupante. Prendetevi qualche pausa per voi e rilassatevi. In famiglia, avrete voglia di fare dei cambiamenti: tutti apprezzano le novità in quanto si tratterà di ottimizzare il comfort.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Mercurio è in congiunzione con il Sole nel vostro segno e vi incoraggia a scoprire di più la personalità del vostro partner. Avete ancora tanto da imparare da lui e vi aiuterà a capire meglio i misteri della vita insieme. Single: se state pensando di iniziare una relazione, è nel vostro miglior interesse aprire il vostro spazio vitale e temporale in modo che la persona senta il vostro affetto. Per quanto riguarda la salute, dovreste sentirvi abbastanza bene: cercate di pensare di più al vostro benessere e magari cercate di avere più cura delle vostre necessità. In famiglia, l’atmosfera sarà gradevole: i più piccoli richiederanno più attenzione del solito e voi sarete felici di accontentarli.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, il pianeta vi porta vigore e freschezza: siete in sintonia col partner ed insieme riuscirete ad rendere più reali alcuni dei vostri progetti. Single: state rivedendo la vostra situazione e dovreste essere in grado di prendere una buona decisione. Per quanto riguarda la salute, l’aspetto astrale dovrebbe lenire la mente e migliorare il morale. Se vi sentite ancora stanchi, dovreste cercare di riposarvi ed evitare gli sforzi fisici. In famiglia, Urano favorisce i rapporti: i vostri cari trarranno grande beneficio dal vostro comportamento cordiale ed insieme passerete una giornata divertente.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, sarà una giornata calda: troverete il partner molto attraente e vorrete prolungare i momenti teneri. Tuttavia, assicuratevi che la vostra metà sia sulla vostra stessa lunghezza d’onda prima di esprimere le vostre emozioni. Single: siete particolarmente ospitali e Marte vi dona molta creatività. Per quanto riguarda la salute, il clima astrale vi incoraggia a sfogare fisicamente le vostre energie. Provate a fare una passeggiata e vi sentirete molto più sereni. In famiglia sentite troppa tensione e non avete voglia di trascorrere tempo a combattere in discorsi ricorrenti. Cercate di calmarvi e di non superare certi limiti.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in opposizione con Urano nel vostro segno. In coppia, sentirete aumentare il desiderio di libertà ed indipendenza. Non è un buon momento per parlare dei vostri progetti. Single: avrete tante occasioni per conoscere nuove persone. Per quanto riguarda la salute, siete pieni di energia e riuscirete a diffondere il vostro entusiasmo. Sarete in grado di dedicarvi al vostro sport preferito e raggiungerete degli ottimi risultati. L’aspetto planetario favorisce la realizzazione dei progetti familiari: siete dinamici e pieni di idee interessanti. Fidatevi della vostra immaginazione e scoprirete molte attività originali da condividere.

Amore 2/5

Salute 4/5

Denaro 2/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Mercurio è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. In coppia, la giornata sarà piuttosto piatta: state aspettando dimostrazioni d’affetto da parte del partner, ma anche voi dovreste cercare di essere più premuroso. Single: dovreste essere voi a fare il primo passo piuttosto che aspettare. Per quanto riguarda la salute, siete in grande forma sia fisicamente che mentalmente: approfittate di questa giornata per uscire di più e per fare un po’ di movimento. In famiglia, il vostro entusiasmo darà filo da torcere ai vostri cari: rallentate un po’ il ritmo per poter coinvolgere gli altri nelle vostre attività.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, si annuncia una bella giornata: approfittatene per condividere i vostri sentimenti e per esplorare insieme questa nuova sensualità. Single: abbiate il coraggio di ascoltare e seguire i vostri desideri, potreste incontrare la vostra metà. Per quanto riguarda la salute, dovreste sentirvi molto meglio degli ultimi giorni. Sarebbe saggio praticare qualche sport o qualche attività rilassante. A livello relazionale, vi mancano gli incontri familiari. Potreste organizzare una cena o una gita in famiglia: Marte vi aiuterà a condividere momenti dolci e ricordi piacevoli.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 2/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Mercurio è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. In coppia, il Sole arricchirà i vostri sogni e vi consentirà di realizzare i più arditi sentimenti custoditi nel vostro cuore. Saprete osare, prendere iniziative ed il partner rimarrà colpito del vostro nuovo atteggiamento. Single: sarete più disposti ad ascoltare e a cercare di capire il comportamento degli altri. Per quanto riguarda la salute, dovreste essere in buone condizioni, tuttavia, se avvertite qualche disturbo, il Sole vi aiuterà a superarlo. In famiglia, potreste essere preoccupati per il comportamento di uno dei più piccoli dei vostri cari. Sarebbe meglio parlare e cercare di capire il problema.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno e annuncia una bella domenica con appuntamenti gratificanti per i single: ogni nuova esperienza vi porterà sicurezza ed apprezzerete questi momenti intensi. In coppia, vivrete pienamente il vostro rapporto: tutti i vostri sensi sono svegli e siete soddisfatti della vostra vita. Per quanto riguarda la salute, le Stelle vi permetteranno di sentirvi davvero bene: recentemente avete deciso di seguire una dieta equilibrata e state già ottenendo buoni risultati. In famiglia i rapporti saranno sereni: mantenete calme ed amichevoli le vostre relazioni grazie alla comunicazione. Sarete in grado di conciliare le aspettative di tutti.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.