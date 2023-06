Oroscopo del giorno 01 Luglio 2023 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Marte è in quinconce con la Luna nel vostro segno. In coppia vorreste che il partner prendesse un po’ più di iniziativa. Avete la sensazione di essere gli unici a pianificare eventi, attività ed a sviluppare progetti a lungo termine: non esitare a spiegargli come vi sentite. Single: non è una buona giornata per incontrare nuove persone. A lavoro avrete problemi di comunicazione: fate un passo indietro per analizzare la vostra situazione. Per quanto riguarda la salute, dovreste trovare un modo per alleviare lo stress accumulato.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 aprile – 20 maggio)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia l’aspetto astrale rafforza i sentimenti e dovreste godere di momenti passionali accanto al partner. Single: sarà l’occasione perfetta per uscire di più e divertirvi. Professionalmente l’atmosfera generale sarà piacevole e la vostra creatività vi permetterà di concludere nuovi contratti o collaborazioni. Per quanto riguarda la salute, cercate di eliminare alcune cattive abitudini e riposatevi di più.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 5/5

(21 maggio – 21 giugno)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia siete fiduciosi ed aperti alle discussioni: insieme al partner scoprirete un nuovo modo di progettare il futuro. Single: è arrivato il momento di correre qualche rischio se volete vivere una nuova storia d’amore. A lavoro i piccoli passi che state compiendo lentamente possono facilitare la vostra crescita professionale e sociale. Per quanto riguarda la salute vi sentirete in ottima forma e potreste fare qualche passeggiata per rafforzare il sistema immunitario.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in quinconce con Urano nel vostro segno. In coppia, i dubbi saranno un vero punto debole e metterete in discussione anche i sentimenti del partner. Mostratevi meno possessivi e non fate una scenata semplicemente perché la vostra metà ha deciso di vedere i suoi amici. Single: dovreste essere più realisti se dovete incontrare una persona che non conoscete. Professionalmente potreste dover affrontare delle tensioni nei rapporti con i colleghi: armatevi di pazienza e cercate di rimanere diplomatici. Per quanto riguarda la salute, le vostre attività aumentano lo stress e la stanchezza: cercate di riposare per evitare di sentirvi esausti.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 5/5

(23 luglio – 22 agosto)

Giove è in quadrato con Mercurio nel vostro segno. In coppia sarà una giornata tesa: fate attenzione alle discussioni in contraddittorio e non incolpate il partner a causa dei vostri sbalzi di umore. Single: fate attenzione alle vostre scelte perché potreste ritrovarvi in situazioni imbarazzanti. Professionalmente avrete qualche problema organizzativo e dovreste accettare l’aiuto dei vostri colleghi per portare a termine alcune attività. Per quanto riguarda la salute, per poter vedere le cose da un punto di vista più ottimista, avete bisogno di riposo.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Plutone è in congiunzione con Venere nel vostro segno. Single: potreste incontrare una persona che riuscirà a sorprendervi. In coppia, dovreste trascorrere momenti caldi accanto al partner: esprimerete i vostri sentimenti e sarete orgogliosi del vostro rapporto. Professionalmente, sarete più creativi del solito e le vostre idee saranno la chiave per ricevere nuove responsabilità che vi permetteranno di salire di livello. Per quanto riguarda la salute, sarete energici ed il vostro ottimismo vi permetterà di fare tutto quello che vorrete.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in quinconce con Urano nel vostro segno. In coppia dovreste stare attenti alle parole e mostrare un po’ più di dolcezza per evitare che ogni discussione si trasformi in un conflitto. Single: non sarà la giornata migliore per coloro che decideranno di fare un passo verso la persona desiderata. Professionalmente l’aspetto astrale alimenta le tensioni: dovreste considerare anche i punti di vista degli altri e non ignorare le loro opinioni per poter proseguire tranquillamente con i vostri progetti. Per quanto riguarda la salute, dovreste trovare un po’ di tempo per voi stessi e rilassarvi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Mercurio è in sestile con Saturno nel vostro segno. In coppia la configurazione astrale aumenta la vostra parlantina e vi aiuterà a rinnovare le promesse d’amore. Single: sarete molto più comunicativi del solito e riuscirete ad attirare l’attenzione di una persona importante per voi. Professionalmente, se volete raccogliere i frutti dei vostri sforzi, iniziate a costruire un vero piano d’attacco: il rigore e l’organizzazione vi caratterizzano completamente. Per quanto riguarda la salute, le Stelle vi consigliano di tornare allo sport e di mantenere una regolare attività fisica.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarete sicuramente più attenti al partner, ammetterete i vostri errori e questo vi aiuterà a superare alcune problematiche. Single: siete molto interessati ad una persona in particolare e dovreste assicuravi che sia disponibile prima di esprimere i vostri sentimenti. A lavoro il clima sarà un po’ più sereno: avete deciso di fare un passo indietro smettendo di preoccuparvi dei problemi degli altri. Per quanto riguarda la salute il morale sta lentamente migliorando ed è arrivato il momento di godervi le cose belle della vita.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia godrete della vostra complicità ed approfitterete dell’aspetto astrale per esprimere il vostro amore. Single: sarà una giornata felice per coloro che hanno deciso di incontrare nuove persone. Professionalmente sarete in grado di convincere i vostri collaboratori mettendo in atto alcune delle vostre idee. Per quanto riguarda la salute, Giove promette una forma fisica infallibile, tuttavia dovreste evitare di superare troppi limiti.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Plutone è in congiunzione con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, la configurazione astrale è favorevole per i single che saranno in pieno possesso dei loro mezzi di seduzione. Per le coppie sarà una bella giornata se si deciderà di passare più tempo insieme al partner. Professionalmente sarete molto ambiziosi e pronti a compiere degli sforzi per proseguire con sicurezza verso il futuro. Per quanto riguarda la salute, sarete in ottime condizioni fisiche e niente riuscirà a farvi innervosire.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Plutone è in congiunzione con Venere nel vostro segno. In coppia avrete la giusta motivazione ed energia per raddoppiare l’inventiva e portare il vostro partner fuori dalla routine. Tutte le occasioni saranno buone per sorprenderlo e sedurlo. Single: potreste rimanere piacevolmente sorpresi da qualcuno che di solito frequenta la vostra cerchia di amici. Professionalmente avrete una grande adattabilità ed affronterete con facilità alcune situazioni impreviste. Per quanto riguarda la salute, avete riacquistato la vostra energia ma potreste avvertire ancora piccoli colpi di stress: liberate la mente e tutto andrà bene.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.