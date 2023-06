Oroscopo del giorno 03 Giugno 2023 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in sestile con Plutone nel vostro segno. Sentimentalmente, i single concentreranno i loro pensieri sul passato. È meglio lasciare il passato al passato, chiedendovi piuttosto come non ripetere i vostri errori. Le coppie vivono in simbiosi e continueranno con più entusiasmo e passione il loro cammino insieme, iniziando a programmare eventi importanti. Professionalmente, un’attenta programmazione preliminare ed alcune regole comunicative e di confronto vi aiuteranno a portare a compimento i progetti concordati. Per quanto riguarda la salute, avete bisogno di momenti di pace e serenità: dovreste trovare un modo per scaricare le tensioni.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in trigono con Nettuno nel vostro segno. In coppia, siete profondamente connessi col partner e tenderete a metterlo su un piedistallo. Single: l’immagine del partner ideale sarà perfettamente disegnata nella vostra mente. Se l’avete appena incontrato, sarete molto sensibili alle sue richieste e vorrete accontentarlo. Professionalmente, la configurazione astrale favorisce l’immaginazione, l’intuizione ed accentuerà la vostra gentilezza. Prenderete decisioni sagge e la giornata sarà tanto produttiva quanto creativa. Sulla salute, la maggior parte di voi si sentirà molto bene. Cercate di rilassarvi di più per poter godere al massimo delle energie ricevute dalle Stelle.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, è arrivato il momento di estrarre le armi della seduzione: sarete ben ispirati per sorprendere ed affascinare il partner. I single apprezzeranno questa bellissima configurazione astrale per sedurre con molta delicatezza. Professionalmente, sarà una giornata impegnativa e sarete sollecitati da ogni parte: padroneggiate l’arte del compromesso e riuscirete a trovare alcune soluzioni importanti. Per quanto riguarda la salute, le Stelle portano per la maggior parte di voi una buona quantità di energia. Sapervela godere dipenderà solo da voi.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Mercurio è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. In coppia, sentirete la necessità di passare più tempo accanto al partner. Insieme potreste riscoprire e condividere i momenti importanti della vostra relazione. Single: se ultimamente avete incontrato una persona che vi piace, potreste voler scoprire la sua personalità più intimamente, aprendovi anche voi. Professionalmente, avreste bisogno di riorganizzarvi un po’. Mercurio vi aiuterà a diventare più efficienti imparando ad anticipare le esigenze e pianificare i compiti in anticipo. Avrete bisogno di fare bene per avere successo ed è necessaria la pazienza. Per quanto riguarda la salute, il Sole vi emana la sua luce e la sua energia e sarebbe un peccato non approfittarne: fate un po’ di movimento.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in sestile con Saturno nel vostro segno. In coppia, l’aspetto astrale farà sparire tutte le vostre incertezze: riuscirete a parlare in maniera costruttiva col partner e questo farà progredire notevolmente il vostro rapporto. Single: probabilmente approfitterete dell’ influenza astrale per sbloccare una situazione stagnante. A lavoro, avrete sangue freddo, reagirete con tempestività ed i vostri collaboratori saranno piacevolmente sorpresi. Per quanto riguarda la salute, le Stelle vi portano molta energia benefica: sarete tentati a spingervi altre i limiti e ad avventuravi in attività piene di adrenalina. Molto bene, ma fate anche un po’ di attenzione.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Marte è in congiunzione con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, la configurazione planetaria vi aiuterà a migliorare i vostri rapporti. Il pianeta dovrebbe ispirarvi a trovare grandi idee per sorprendere piacevolmente il partner. Single: sarete molto sottili nella comunicazione e guadagnerete terreno con il vostro prescelto. Professionalmente la vostra reattività sarà eccezionale e riuscirete a gestire tutti i problemi o le emergenze con una mano esperta. Per quanto riguarda la salute, Marte vi dona tanta energia: riuscirete a sfruttarla al meglio e potreste svolgere diverse attività senza alcun problema.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, difficilmente riuscirete a capire la verità dal falso, nonostante la vostra buona intuizione. Non mescolate le vostre paure con le vostre deduzioni, cercate di parlare col partner per chiarire alcuni dubbi. Single: cercate di scoprire di più sulla persona che vi interessa al momento. Professionalmente, i tentativi di fare bene daranno risultati incoraggianti. Se iniziate un progetto, è possibile che notiate rapidamente la vostra intraprendenza. Per quanto riguarda la salute, Plutone probabilmente vi inciterà a canalizzare la vostra energia ed i vostri sforzi saranno controllati ed efficaci in tutte le aree.

Amore 2/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, vi sentite rassicurati e siete soddisfatti della vostra vita: per non cadere nel vincolo della routine dovreste usare di più la vostra fantasia. Single: non siete davvero in modalità seduzione e non avrete voglia di conoscere altre persone. Professionalmente, ci saranno dei cambiamenti: sia perché il lavoro sta cambiando, sia perché la vostra posizione comprenderà nuovi incarichi, nuove responsabilità. Se la carriera è importante per voi, non perdete questa opportunità, anche se avete un po’ paura delle cose nuove. Per quanto riguarda la salute, vi sentite bene nel vostro corpo e siete pieni di energia: avete trovato il vostro giusto equilibrio.

Amore 3/5

Salute 5/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Marte è in risonanza dissonante nel vostro segno. In coppia, potreste avere dei conflitti col partner: cercate di essere più tolleranti ed ascoltate di più i punti di vista della vostra metà. A volte è l’unico modo per risolvere i problemi. Single: potreste conoscere una persona molto diversa che potrebbe completarvi. Professionalmente, Marte nel vostro cielo vi porta le dinamiche necessarie per completare le vostre vicende. I venditori attireranno tutta l’attenzione e coloro che sono in ​​competizione, riusciranno a fare bene oggi. Per quanto riguarda la salute, dovreste cercare di eliminare la tensione e di alleviare lo stress accumulato: rilassatevi.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

La Luna è in trigono con Nettuno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia sarete molto intuitivi e promuoverete la comprensione reciproca. Single: le Stelle vi faranno sognare oggi. Sarete in grado di provocare il destino e di trovare una persona che riuscirà a sorprendervi. A lavoro, trarrete beneficio da un’insolita intuizione, e soprattutto da una fantasia traboccante. Riuscirete ad essere molto produttivi e le vostre azioni saranno molto più convincenti del solito. Per quanto riguarda la salute, non dovreste avvertire alcun tipo di disagio, tuttavia, non dimenticate di riposarvi.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 5/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in trigono con Nettuno nel vostro segno. In coppia idealizzate il partner, siete molto tolleranti, compressivi e generosi. Fate attenzione a non pagare troppo per la vostra fiducia. Single: cercate di essere più obiettivi nei rapporti con le persone conosciute recentemente. Professionalmente, state pensando a nuovi progetti, state cercando di creare nuove azioni per immaginare il vostro futuro in modo completamente nuovo. Per quanto riguarda la salute, la configurazione planetaria offre grandi opportunità per sentirsi meglio: il corpo e la mente sembrano ben protetti dalla Luna.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, il pianeta vi porta la serenità: le tensioni vissute ultimamente scompariranno ed insieme al partner potrete ricominciare su nuove basi. Single: vorreste sapere di più su una persona appena conosciuta. Sta a voi fare il primo passo. A lavoro, la giornata dovrebbe svolgersi senza intoppi: siete motivati e molto determinati. Per quanto riguarda la salute, lo stress sembra diminuire e la maggior parte di voi dovrebbe sentirsi molto meglio.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.