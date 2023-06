Oroscopo del giorno 30 Giugno 2023 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Mercurio è in opposizione con Nettuno nel vostro segno e potrebbe portare un po’ di tensione nella vita delle coppie. Se questo è il vostro caso dovreste cercare di allontanarvi un po’ per riflettere e trovarne il motivo. Single: dovreste avere ancora un po’ di pazienza prima di poter sentirvi sicuri sulle intenzioni della persona che vi piace. Professionalmente, sarebbe meglio cercare di osservare attentamente cosa sta accadendo intorno prima di prendere qualsiasi decisione. La salute non è una priorità ed il corpo ve lo farà notare: avete bisogno di riposo.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 aprile – 20 maggio)

Mercurio è in opposizione con Nettuno nel vostro segno e vi invita ad esprimere apertamente i vostri sentimenti: il partner vorrebbe alcune certezze sul futuro insieme. Single: parlate chiaro e guadagnerete la fiducia che vi aprirà la strada verso l’amore. Professionalmente dovreste strutturare meglio i vostri progetti: siate rigorosi e procedete con metodo per aumentare le possibilità di successo. Per quanto riguarda la salute, Mercurio vi porta un po’ di vigore, ma forse un po’ troppo: frenate il vostro ardore e rallentate un tantino il ritmo per non esaurire in fretta le vostre energie.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 maggio – 21 giugno)

Venere è in trigono con Plutone nel vostro segno. In coppia deciderete di animare il vostro rapporto attraverso attività originali e romantiche: il partner ne rimarrà colpito. Single: il vostro modo di pensare alla vita vi permette di avvicinarvi con facilità alle persone. A lavoro vi state affermando sempre di più e non esiterete a prendere le iniziative: i vostri valori saranno riconosciuti. Per quanto riguarda la salute, siete in una forma splendente sia fisicamente che moralmente: Plutone stimola il vostro corpo e porta benessere e sicurezza.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia farete di tutto per rivivere le emozioni dell’inizio della vostra relazione. Single: avete deciso di non cercare più rapporti effimeri e siete pronti ad impegnarvi seriamente. A lavoro dovreste armarvi di pazienza se state aspettando notizie: siete sulla giusta strada ma i risultati tarderanno ancora un po’. Per quanto riguarda la salute cercate di pensare positivo: siete in ottime condizioni fisiche ma dovreste lavorare un po’ per aumentare il livello del morale.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Giove è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, in coppia ritroverete la magia dei primi giorni e vivrete momenti indimenticabili. Single: se avrete un incontro ne rimarrete positivamente colpiti. Professionalmente, la giornata sarà frenetica ma sarete abbastanza reattivi da poter gestire tutto in maniera magistrale. Per quanto riguarda la salute, vi rendete conto di quali sono i vostri limiti ed agirete per trovare un giusto equilibrio tra il corpo e la mente.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 5/5

(23 agosto – 22 settembre)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, sarete in sintonia col partner e farete di tutto per passare più tempo possibile insieme. Single: grazie al vostro atteggiamento riuscirete ad avvicinarvi molto di più alla persona che vi interessa. A lavoro trascorrerete una giornata piuttosto confusa: siete indecisi se sforzarvi per raggiungere il vostro obiettivo o magari aspettare un altro po’. Per quanto riguarda la salute, non dovreste avere nessun tipo di problema: godetevi la giornata e non dimenticate di rilassarvi ogni tanto.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in sestile con Nettuno nel vostro segno. In coppia, l’aspetto astrale è l’ideale per coloro che vogliono risposte: il partner vi rassicura ed insieme andrete avanti con positività. Single: dovreste prendere le cose alla leggera e la vostra situazione vedrà una nuova svolta. Professionalmente sarete soddisfatti del vostro lavoro e vi concentrerete con più entusiasmo sui progetti: a breve ne raccoglierete i frutti. Per quanto riguarda la salute siete in ottime condizioni fisiche, tuttavia, dovreste cercare di divertirvi per avere un morale più alto.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Giove è in quadrato con Marte nel vostro segno e segna un periodo di turbolenze sul piano sentimentale. In coppia dovreste affrontare alcuni fraintendimenti ed il partner avrà difficoltà a capire il vostro stato d’animo. Single: non gareggiate per conquistare l’anima del vostro prescelto, fate un passo indietro ed aspettate che le acque si calmino. A lavoro sarà la giornata dei equivoci e delle incomprensioni: armatevi di pazienza e concentratevi sulle vostre priorità. Per quanto riguarda la salute, Marte accentua la fatica: dovreste pensare di più a voi stessi e curarvi del vostro corpo per sentirvi bene.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Giove è in quadrato con Marte nel vostro segno. In coppia potreste alimentare la gelosia del partner a causa del vostro atteggiamento: cercate di essere ragionevoli nelle vostre scelte. Single: sarete confusi e potreste passare dall’odio all’amore o viceversa in un attimo. A lavoro siete insoddisfatti e dubiterete anche delle attività degli altri: fate un passo indietro e cercate di organizzarvi meglio. Per quanto riguarda la salute vi trovate in uno stato generale di affaticamento e potreste diventare impulsivi: prendetevi una pausa per rilassare corpo e mente.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

La Luna è in congiunzione con Saturno nel vostro segno. In coppia avrete difficoltà a comunicare e non riuscirete ad esprimere veramente ciò che sentite: prendetevi il tempo necessario per pensare e riprovateci, il partner vi starà accanto. Single: non è la giornata migliore per dichiarare il vostro amore. Professionalmente non dovreste ragionare troppo in fretta per non lasciatevi guidare da opportunità che portano soddisfazioni temporanee: prendetevi il tempo necessario per prendere una decisione ponderata. Per quanto riguarda la salute, la stanchezza si farà sentire: concedetevi tempo per riposare e per ricaricare le batterie.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in trigono con il Sole nel vostro segno. In coppia, finalmente vi sentite rassicurati: il partner si impegna seriamente ed insieme state progettando un futuro alettante. Single: è possibile che un’amicizia di vecchia data evolva verso qualcosa di sempre più intimo. A lavoro avete in mente molte idee e progetti ma siete preoccupati di non poterli concludere: con una buona organizzazione nulla è insormontabile. Per quanto riguarda la salute non dovreste affrontare difficoltà: siete in buone condizioni sia morali che fisiche.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarete in sintonia col partner: vi capite a vicenda e godete di un rapporto da invidiare. Single: vi dirigete lentamente ma sicuri verso un futuro promettente. Professionalmente il vostro senso della diplomazia sarà apprezzato e potreste dover appianare alcuni conflitti interni: non preoccupatevi, ne uscirete vincenti. Per quanto riguarda la salute, le influenze planetarie vi aiuteranno a calmarvi e a rilassarvi: dovreste cercare di godervi di più i piaceri della vita.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.