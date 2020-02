Regione Lazio, il Collegato è legge: approvato alle 3,25 del mattino

LATINA – Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Mauro Buschini, ha approvato nelle primissime ore di oggi con 26 voti a favore e 16 contrari, la proposta di legge regionale, “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”, il cosiddetto “collegato” di ventitré articoli dunque è legge.

Il voto è arrivato alle ore 3,25 dopo la discussione sul maxi subemendamento della Giunta. Dall’urbanistica all’agricoltura, dalle politiche sociali all’ambiente, dalla sanità al lavoro, il collegato tocca tutti i campi della legislazione regionale. Particolarmente discusso nel corso dei lavori il corposo pacchetto di norme volte a contrastare l’emergenza abitativa e a permettere, a determinate condizioni, la regolarizzazione della posizione di quanti occupano senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Molte le norme di semplificazione approvate, che riguardano i procedimenti urbanistici nelle varie fasi, in particolare per la Valutazione ambientale strategica (Vas), anche attraverso attività di supporto da parte della Regione alle amministrazioni locali interessate, e in materia di varianti urbanistiche. Prevista anche la semplificazione istruttoria per l’approvazione dei piani regolatori generali e dei piani attuativi.

Dopo il voto, il presidente Buschini ha sospeso la seduta e ha aggiornato i lavori alle ore 11 di mercoledì 26 prossimo febbraio, per l’esame degli ordini del giorno collegati al provvedimento.