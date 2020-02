Spese pazze con la carta di credito rubata: in manette un 45enne di Formia

FORMIA – La Polizia è intervenuta al parcheggio “Multisale del Mare” di Formia, dove ignoti malfattori, dopo aver infranto il vetro di un’auto in sosta, aveva ribato un portafoglio contenente documenti personali e carte di credito. Gli autori del furto, dopo essersi allontanati dal parcheggio, hanno utilizzato le carte di credito per acquisti di vario genere, anche di elevato valore, presso diversi esercizi commerciali in zona. I messaggi di “avviso” dei pagamenti effettuati, arrivati sul cellulare del derubato, hanno permesso agli investigatori del Commissariato di Formia di individuare S.G. di 45 anni (noto pregiudicato locale), sorpreso ancora con la refurtiva nascosta sotto gli indumenti, e immediatamente tratto in arresto per furto aggravato e uso indebito di carte di credito.

Le informazioni acquisite e la visione delle telecamere a circuito chiuso, hanno consentito di eseguire diverse perquisizioni domiciliari per rintracciare altri beni illecitamente acquistati con l’utilizzo della carta di credito, presso l’abitazione di D.G.P. di anni 24, altro pregiudicato locale, che è stato denunciato in stato di libertà in ordine al delitto di ricettazione.