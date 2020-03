Coronavirus, a Fogliano la liberazione dei rapaci a porte chiuse: “Segnale di speranza”

LATINA – La cerimonia di liberazione di alcuni esemplari di avifauna, rapaci diurni e notturni, curati nei mesi scorsi presso il Centro di Recupero di Fogliano quest’anno si è svolta a porte chiuse. Il coronavirus ha bloccato gli accessi nell’area intorno ad uno dei laghi costieri del Parco Nazionale del Circeo, ma non le attività dei Carabinieri per la biodiversità. “Come negli anni passati, a fine mese di marzo, erano previste 3 eventi: uno a Frosinone, uno a Tor Caldara e uno a Fogliano – spiegano dal Reparto – In un momento cosi difficile, la liberazione a Fogliano, vuole essere un messaggio di positività, il valore del rispetto della natura e della libertà”.