Emergenza coronavirus, il Comune di Gaeta deterge le strade e i marciapiedi

GAETA – Alla luce dell’emergenza epidemiologica verrà intensificato il lavaggio delle strade e marciapiedi della città di Gaeta avvalendosi di idonei detergenti per disinfezione stradale. “Nell’ottica della prevenzione e della tutela della salute pubblica – spiega l’Assessore alla Polizia locale Felice D’Argenzio – voluta fortemente dal Sindaco Cosmo Mitrano, da ieri abbiamo iniziato una attività di disinfezione straordinaria delle strade e marciapiedi della città comprese le aree antistanti le fermate degli autobus Cotral e dei mezzi di trasporto. Prosegue incessante la nostra presenza sul territorio con misure concrete finalizzate a ridurre al minimo le possibilità di contagio. Così come manteniamo alta l’attenzione sulla viabilità in entrata ed uscita dalla città di Gaeta”.