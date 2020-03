Non rispettano le prescrizioni del Governo: 8 denunce in provincia di Latina

LATINA – Dopo il decreto del Governo, le forze dell’ordine si sono attivate per i controlli finalizzati al rispetto delle prescrizioni per il contenimento e la gestione dell’emergenza covid-19. I carabinieri del comando provinciale di Latina, coordinati dal colonnello Gabriele Vitagliano, hanno denunciato 8 persone. A Scauri di Minturno ieri mattina, due cittadine romene residenti a Mondragone sono state controllate e denunciate mentre percorrevano a piedi un tratto della via Appia, non sapendo fornire giustificazioni sulla loro presenza sul posto e di fatto violando il citato decreto.

A Fondi i militari hanno controllato e denunciato un uomo residente San Giorgio a Cremano sorpreso, senza giustificato motivo, nei pressi di un supermercato del posto.

Ad Aprilia invece 5 persone, alcune delle quali provenienti dai comuni di Velletri e Albano Laziale, sono state denunciate perchè sorprese in un pub alle 22:30 nonostante l’imposto divieto sia di spostamento che di chiusura non oltre le ore 18.