Al Santuario di Lenola, Messa per i malati dell’arcivescovo Vari

LENOLA – Domenica 19 aprile l’Arcivescovo di Gaeta Monsignor Luigi Vari si recherà presso la Basilica Santuario della Madonna del Colle in Lenola per pregare davanti all’immagine della Vergine. Alle 11 sarà poi trasmessa la Messa in diretta dal Santuario. Un momento di preghiera, per dare sollievo spirituale e conforto specialmente a coloro che più soffrono nei nostri ospedali e nelle nostre case. Sarà possibile seguire la celebrazione in diretta sulla pagina Facebook Arcidiocesi di Gaeta.