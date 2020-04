Coronavirus, Regione in prima linea per salvare l’economia

LATINA – L’economia è l’altra vittima del Coronavirus, ma Governo e Regione, oltre che i Comuni, si stanno muovendo per arginare la crisi. Ieri un importante risultato perché commissione Sviluppo Economico della Regione ha dato via libera a provvedimento che libera 55 milioni di euro per micro e piccole imprese. I provvedimenti però interesseranno anche le start up e grandi imprenditori.

Ne abbiamo parlato questa mattina in diretta su Radio Immagine con il consigliere regionale e comunale di Latina Enrico Forte.

ASCOLTA