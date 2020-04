Covid 19, dentro la zona rossa di Fondi

FONDI – Una delle zone più colpite dall’emergenza Coronavirus è certamente il comune di Fondi, la zona rossa pontina. 84 in totale i casi, 27 in ospedale e 47 a casa, fanno tutti riferimento al link iniziale. “Sta accadendo qui a Fondi quello che è accaduto al nord, più controlli dunque più casi accertati”, ci ha spiegato Antonio Di Trento, giornalista che vive e lavora proprio dalla zona rossa, questa mattina in diretta su Radio Immagine