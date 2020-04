Due chili di hashish, 26mila euro e il pizzino con i nomi: arrestato un 32enne di Latina

LATINA – Nascondeva in casa due chili di hashish e 26mila euro. E’ stato arrestato dalla Squadra Volante L.S. un 32enne di Latina per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Il controllo è scattato questa mattina intorno alle 10,30 quando un’auto trovatasi davanti ad un posto di controllo della polizia ha girato rapidamente e ha accelerato sperando di non essere inseguito. Ma proprio la manovra improvvisa ha spinto le Volanti a inseguire l’auto fermandola per identificare il conducente che appariva molto nervoso. Il giovane aveva anche precedenti di polizia e i poliziotti decidevano per una perquisizione anche a casa.

E’ così che da un mobile della cucina sono spuntati ben 2 Kg di hashish oltre ai 26.000 euro in contanti che lasciano immaginare – dicono dalla Questura “una ricca e più che collaudata attività di spaccio considerando che tale quantitativo di stupefacente, al dettaglio avrebbe fruttato la considerevole cifra di circa 15.000,00”. In casa sono stati trovati e sequestrati anche alcuni grammi di marijuana e tutto il materiale necessario per il confezionamento dello stupefacente. Su un “pizzino” erano appuntati i nominativi e le somme versate per l’acquisto della droga. L’uomo su disposizione della pm Simona Gentile è finito in carcere dove è in atesa dell’interrogatorio di convalida del fermo.