Dieci chili di droga e 60mila euro, arrestati a Latina due trafficanti di cocaina e hashish

LATINA – Viaggiavano con due chili e mezzo di cocaina e oltre 4 chili di hashish nascosti in un doppio fondo dell’auto. Sono stati arrestati oggi dalla Squadra Mobile di Latina due 31enni, C. S. di Sezze e R. E. di Ceccano accusati in concorso tra loro di detenzione di droga.

I due sono stati fermati mentre percorrevano la Pontina all’altezza di Latina a bordo di una potente auto modificata per ospitare un ingegnoso nascondiglio apribile attraverso un pistone idraulico e al cui interno c’era la droga. Sono stati i cani poliziotto antidroga Enduro e Faye del gruppo cinofili di Nettuno a guidare gli investigatori. Altro stupefacente è stato poi trovato nel corso delle perquisizioni domiciliari nelle province di Latina e Frosinone, dove sono stati trovati altri 950 grammi di cocaina e 166 di hashish, oltre alla somma in contanti di sessantamila euro.

Le perquisizioni i sono state estese ai familiari dei due e a casa di uno di loro, grazie anche all’ausilio del cane anti esplosivo Fester, è stata trovata una pistola semiautomatica modello Colt Springfield calibro 45 con matricola abrasa e cinque fucili da caccia con munizioni e mille cartucce di vario calibro. In manette è finito anche D. V. A. originario di Priverno di 46 anni per violazione della legge sulle armi. I tre sono in carcere, mentre le indagini proseguono.