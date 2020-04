Sahaja Yoga, da Latina una meditazione per famiglie: “Troviamo pace e armonia”

LATINA – L’associazione onlus internazionale Sahaja yoga oggi pomeriggio (domenica 19 aprile alle 18,30) organizza sul suo canale YouTube “Meditiamo a casa”, un momento per sperimentare uno stato di pace e armonia, insieme a migliaia di persone utilizzando la tecnica di meditazione Sahaja Yoga. (pubblicheremo il link appena disponibile)

“In questo periodo in cui non possiamo andare fuori, allora andiamo dentro di noi e viviamo le infinite risorse che abbiamo. Quando la mente fa silenzio la pace interiore ci racconta una realtà che non abbiamo mai sperimentato prima. Non è una fuga della realtà, ma un mezzo straordinario per migliorare concretamente la nostra vita e il mondo in cui viviamo”, spiega Rosaria Taliercio, esperta della metodologia yoga basata sulla realizzazione del sé, promotrice dell’iniziativa di oggi.

Il tema principale di questa meditazione sarà rivolto allo sviluppo della nostra sicurezza e del coraggio per superare questo momento così particolare. Dedicheremo questa meditazione all’ideatrice che l’ha insegnata gratuitamente in tutto il mondo: Shri Mataji Nirmala Devi.

“A conclusione della meditazione porteremo la forza interiore collettiva verso tutti i medici, gli infermieri e tutte le persone che ne hanno il bisogno”, aggiunge la maestra Taliercio.

L’appuntamento sul canale YouTube “Meditiamo a casa” domenica 19 Aprile alle ore 18:30.