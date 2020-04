Tre soli contagi in provincia di Latina: a Maenza, Sermoneta e San Felice Circeo

(nella foto il professor Andrea Gallo direttore della Uoc di Otorinolaringoiatria del Goretti e la professoressa Miriam Lichtner direttrice della Uoc di Malattie Infettive)

LATINA – Restano molto bassi i nuovi contagi in provincia di Latina, tre quelli registrati oggi a fronte di quasi trecento tamponi eseguiti ieri, tra personale sanitario e sospetti che hanno avuto contatti con pazienti contagiati. Si tratta anche in questo caso di ammalati che non hanno sintomi preoccupanti e per i quali è stato disposto il trattamento a domicilio. I casi sono stati scoperti nei Comuni di Maenza, Sermoneta e San Felice Circeo.

Il totale dei positivi sale così a 475; 61 sono i ricoverati; 185 i guariti (numero che continua a salire). Due i pazienti più gravi in Terapia Intensiva al Goretti.

Complessivamente, sono 822 le persone in isolamento domiciliare mentre 7.208 persone hanno terminato il periodo di isolamento.