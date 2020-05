Covid-19, quattro nuovi contagi e un decesso a Latina e provincia

LATINA – Quattro nuovi positivi al Covid-19 a Latina e provincia e un nuovo decesso vengono segnalati oggi dalla Asl. La vittima è un’ anziana, una donna di 94 anni deceduta al pronto soccorso del Goretti dove era arrivata per le complicanze sopraggiunte su un quadro delicato per patologie pregresse. Settantuno persone sono invece uscite dalla sorveglianza domiciliare. Un dato non confortante quello di oggi dal momento che ieri i nuovi positivi erano stati zero.

I casi sono stati registrati a Latina, Maenza, Priverno e Cisterna. In tutto i casi che riguardano i soli residenti in provincia di Latina sono 544, con un indice di prevalenza del 9,46. Sono 380 i guariti, nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti.

Complessivamente, sono 584 le persone in isolamento domiciliare, mentre 11.828 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

NEL LAZIO – Risalgono anche i contagi nella Regione Lazio che oggi sono 21 e un trend a 0,2%. Il numero dei guariti nelle ultime 24h è di 97 unità e per la prima volta il numero dei guariti totali supera il numero dei positivi attuali. I decessi sono stati in tutto 7 nella regione mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 3.580 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati circa 246 mila.”Ora è il momento di tenere alto il livello di guardia e di attenzione”, ripete l’assessore D’Amato.

Intanto è stato potenziato il cosiddetto ‘contact tracing’ con una riunione operativa ogni giorno con le Asl sui tracciamenti che sono la parte èpiù delicata per arginare subito eventuali nuovi contagi.