Sabaudia festeggia il Nastro d’Oro a Vittorio Storaro suo cittadino onorario

LATINA – Il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani premia Vittorio Storaro con l’assegnazione del Nastro d’Oro, in onore dei suoi primi cinquant’anni di cinema da direttore della fotografia, e Sabaudia lo festeggia.

Il maestro che è cittadino onorario della Città delle Dune ha lavorato con registi del calibro di Bernardo Bertolucci, Francis Ford Coppola, Warren Beatty, Carlos Saura e Woody Allen e l’amore per Sabaudia lo ha portato a realizzare in collaborazione con sua figlia, l’architetto Francesca Storaro, il progetto illuminotecnico di Palazzo Mazzoni e in ultimo del Palazzo comunale e della Torre civica, inaugurato poco più di un anno fa in occasione dei festeggiamenti dell’85° anniversario dell’inaugurazione di Sabaudia: un percorso di luci e riflessi che diviene al tempo stesso un primario strumento di valorizzazione delle linee razionaliste e metafisiche della città.

“A nome di tutta la comunità che rappresento, vorrei rivolgere le più vive congratulazioni al Maestro Vittorio Storaro per questo importante riconoscimento, testimonianza di una carriera straordinaria che lo ha visto protagonista tra i grandi del cinema internazionale, autore di pagine importanti della storia della Settima Arte. Che sia per noi tutti l’emblema dello studio e della dedizione, il simbolo dei sogni che si avverano”, il commento della Sindaca Giada Gervasi.

Il riconoscimento a Storaro (nella foto in un’intervista a Effetto Notte su Tv 2000) sarà consegnato al Museo Maxxi di Roma il prossimo 6 luglio nell’ambito di una cerimonia trasmessa in diretta tv su Rai Movie.