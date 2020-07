Consiglio comunale a Latina, Castaldo: “Oggi diamo ai privati poteri di demolire e ricostruire immobili degradati”

LATINA – E’ in corso in videoconferenza il Consiglio comunale a Latina. In apertura della seduta è stato ufficializzato il passaggio di Giorgio Ialongo da Fi a Fratelli D’Italia. Il benvenuto allo storico esponente azzurro che solo una settimana fa ha annunciato la sua uscita dal partito di Silvio Berlusconi, è stato dato dal capogruppo Andrea Marchiella.

Al centro della seduta la proposta di assunzione di provvedimenti in materia di rigenerazione urbana e recupero edilizio. In corso la relazione dell’assessore all’Urbanistica Francesco Castaldo.

“Negli ultimi 60 anni in questo territorio si è verificato un forte depauperamento e degrado ambientale e oggi dobbiamo per forza parlare di rigenerazione urbana che non significa tornare indietro. Dobbiamo riflettere sul futuro e le delibere di oggi introducono nei nostri strumenti urbanistici delle norme per consentire ai privati proprietari che hanno immobili in stato di degrado di poterli demolire e ricostruire per aumentare la qualità urbana di questa città. Il futuro è puntare sulla rigenerazione urbana e la qualità ambientale che sono le azioni base della nostra azione. Il progetto europeo Upper è il progetto guida che ci dice esattamente dove vogliamo andare”, ha detto il premessa Castaldo.

