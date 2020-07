Giostre senza autorizzazioni al porto di Terracina, scatta il sequestro

TERRACINA – Trentatrè giostre attivate senza autorizzazioni al porto di terracina sono state sequestrate dalla oggi su provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Latina Dottor Giuseppe Cario dopo kle indagini coordinate dal Procuratore Aggiunto Carlo Lasperanza con il sostituto Antonio Sgarella della Procura della Repubblica di Latina. La segnalazione era partita dal Commissariato di polizia con l’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina.

Era da giugno che i giochi erano in funzione nonostante non avessero ottenuto le autorizzazioni previste per la sicurezza e nemmeno quelle per l’occupazione dell’area. Sono al vaglio anche le procedure e i titoli rilasciati al Luna Park negli anni precedenti.

L’area, di circa 4000 mq, è stata messa in sicurezza e l’accesso interdetto. Per la gestione abusiva sono state denunciate sette persone