Italia veloce, la Roma-Latina c’è. L’opera citata dal premier Conte tra quelle prioritarie

LATINA – La Roma-Latina è tra le 130 le opere prioritarie per l’Italia, inserite in “Italia veloce”, il piano del Mit (ministero Trasporti) che con il dl Semplificazioni e il Piano nazionale di riforma punta a rilanciare il Paese. Lo ha deciso nella notte il Consiglio dei ministri.

“L’ampliamento della Pontina” è tra le opere nominate specificamente tra quelle più urgenti dal premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa tenutasi a Palazzo Chigi che si promette saranno sbloccate con un iter procedurale più semplice.”Questa riforma è il trampolino di lancio di cui l’Italia ha bisogno, per renderla più moderna e competitiva”, ha detto Conte che ha parlato anche della digitalizzazione. Ora si attende la nomina dei i commissari.

Il PD pontino esprime grande soddisfazione per aver ottenuto l’inclusione dell’infrastruttura completa tra le opere prioritarie nel decreto approvato dal Consiglio dei Ministri: “Il PD a livello regionale e provinciale e la Regione Lazio si sono sempre impegnati per ottenere questo risultato frutto di un lavoro lungo e pieno di ostacoli – scrive in una nota il segretario provinciale Claudio Moscardelli con i consiglieri regionali Forte e La Penna – Grazie al lavoro che abbiamo svolto, sia con il sottosegretario Margiotta che con il Ministro De Micheli, sempre sostenuti dalla Regione Lazio con in prima fila il Presidente Zingaretti , il Vicepresidente Leodori e l’Assessore Alessandri, siamo riusciti a cogliere l’obiettivo. La necessità di rilanciare gli investimenti e di sostenere la nostra economia per la ripresa da questa crisi drammatica ha determinato la decisione del MInistro Paola De Micheli di procedere con la nomina di commissari straordinari per opere infrastrutturali da realizzare il più velocemente possibile, con molti miliardi di euro di investimenti. L’intervento ha un impatto decisivo per per il nostro territorio, sede del primo polo farmaceutico d’Italia. Costituirà un motore di sviluppo economico formidabile favorendo la mobilità di merci e di persone con l’aggancio al corridoio europeo dell’Autostrada A1. Ricordiamo che l’opera su Latina prevede interventi compensativi come la realizzazione della tangenziale nord – est e il potenziamento del tratto Borgo Piave – Foce Verde a servizio del turismo” .

“Considero positiva la svolta di queste ultime ore sulle opere pubbliche, con la scelta di dare poteri più ampi ai commissari, ricalcando il ‘modello Genova’ – commenta il consigliere regionale Giuseppe Simeone – Occorre recuperare al più presto un enorme ritardo accumulato per far uscire il territorio della provincia di Latina dall’isolamento infrastrutturale in cui è precipitata. L’opera diventa fondamentale per un’economia locale penalizzata da una statale Pontina inadeguata, con numerose aziende che decidono di delocalizzare e abbandonare per mancanza di collegamenti e infrastrutture adeguate. Mi auguro che l’accelerazione impressa oggi possa dare i frutti sperati e segni l’inizio di un nuovo corso per il nostro Paese e per la nostra regione”.