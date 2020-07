Latina, si prostituisce in casa mentre è ai domiciliari, finisce in carcere

LATINA – Agli arresti domiciliari riceveva abitualmente i clienti che rispondevano ai suoi annunci su siti di incontri erotici specializzati. La donna, controllata a distanza con il braccialetto elettronico, aveva pubblicato le sue foto a corredo degli annunci e non è stato difficile per i poliziotti dela Questura di Latina avere un riscontro delle visite (vietate) che riceveva. Sono scattate le manette per S.S. di 32 anni, ai domiciliari in esecuzione di due distinti provvedimenti emessi dal GIP del Tribunale Ordinario di Ancona e quello di Rieti, accusata di aver violato le prescrizioni impostegli e trasferita nel carcere di Rebibbia a Roma.