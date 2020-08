Bus del Cotral a fuoco, resta solo lo scheletro

Shares

PRIVERNO – Quello che si vede nelle immagini girate dai vigili del fuoco del comando provinciale di Latina è quello che resta del bus del Cotral distrutto da un incendio ieri mattina a Priverno, in via Torretta Rocchigiana. Per fortuna a bordo del mezzo non c’era nessuno.

Quando sono intervenuti i pompieri il mezzo, completamente avvolto dalle fiamme, era accostato a bordo strada.