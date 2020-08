Moglie denuncia il marito violento, dopo un anno arriva l’allontanamento dalla casa familiare

Shares

LATINA – Quasi un anno fa aveva denunciato il compagno per maltrattamenti, una cinquantenne di Latina arrivata al pronto soccorso con tumefazioni e lesioni compatibili con un’aggressione. Ieri la Squadra Mobile hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dal Gip Mario La Rosa su richiesta della pm Daria Monsurrò di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare nei confronti di C. C. cinquantenne già noto per reati contro il patrimonio e la persona.

L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della moglie e il provvedimento arriva a distanza di quasi un anno da quando la donna ha raccontato una serie di vessazioni subite, maltrattamenti e minacce di morte, ripetute anche in presenza di altri familiari conviventi, soprusi e costrizioni fisiche che andavano avanti da anni. L’uomo non potrà rientrare nella casa familiare, né avvicinare la donna né comunicare con lei con alcun mezzo.