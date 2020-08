Provincia, sindaci e associazioni di categoria al lavoro per un brand turistico pontino

Shares

LATINA – Si è riunito nuovamente nei giorni scorsi in modalità videoconferenza in Provincia, su iniziativa del Presidente Carlo Medici, il Tavolo di coordinamento per la realizzazione di un “brand turistico” per la Provincia di Latina. All’incontro, che ha fatto seguito a quello del 13 febbraio scorso e dopo una lunga interruzione delle attività a causa dell’emergenza Covid, hanno partecipato, oltre allo stesso Medici, un delegato dell’assessore regionale al Turismo, Sindaci e assessori dei Comuni della Provincia, i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli operatori del settore turistico. Il punto di partenza del confronto è il rilancio del settore turistico del territorio pontino con l’obiettivo di fare della sua varietà e della sua ricchezza un elemento di forza, avviando vorrebbe avviare una collaborazione per promuovere un’identità unitaria del territorio e un’offerta turistica varia e di qualità partendo da una visione di insieme condivisa. Il tutto con l’obiettivo di arrivare a firmare un vero e proprio Protocollo di intesa con i Comuni per formalizzare la collaborazione. Secondo tale progetto la Provincia svolgerà un ruolo di coordinamento delle attività fornendo supporto amministrativo ai Comuni e mettendo a disposizione i locali provinciali per lo svolgimento degli incontri del Tavolo permanente di confronto assicurando il supporto logistico, l’assistenza amministrativa e di segreteria del coordinamento. “Come Provincia – sottolinea Medici – quale ente con funzioni di area vasta, in sinergia con i Comuni, competenti nella promozione di sistemi integrati di offerta turistica, abbiamo l’interesse a creare un’immagine unitaria del territorio pontino e una visione di insieme al fine di presentare un’offerta turistica che, da un lato, rispecchi la ricchezza del territorio e, dall’altro, ne valorizzi il carattere unitario e le potenzialità attrattive. La TTG di Rimini costituisce la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia, uno degli eventi di maggiore risalto sia a livello nazionale che internazionale e rappresenta un’ottima vetrina per promuovere il territorio provinciale nel suo complesso e instaurare proficui rapporti sia istituzionali che commerciali con gli enti e gli operatori del settore. L’idea è quella di partecipare congiuntamente alla manifestazione e mettere in vetrina – conclude Medici – la nostra offerta turistica”.