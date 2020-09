Disturbi alimentari, l’altra pandemia: torna Filmdipeso

Shares

LATINA – Torna lo Short Film Festival “Filmdipeso”, dopo il rinvio forzato a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, per alzare il sipario su un’altra pandemia: quella legata a disturbi del peso come sovrappeso e obesità, che interessano ormai quasi un italiano su due. In Italia infatti il 35,1% degli adulti è sovrappeso, l’11% è obeso e il 45% dei ragazzi ha problemi di sovrappeso/obesità. I voti peggiori spettano alle Regioni del Meridione.

Il Festival, ospitato dalla città di Latina venerdì 18 e sabato 19 settembre, per il quarto anno consecutivo affronta attraverso il linguaggio cinematografico le grandi tematiche sanitarie e sociali legate ai disturbi del peso, in eccesso o in difetto, e ai disturbi del comportamento alimentare per sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni rispetto a queste malattie, creando consapevolezza.

L’iniziativa “Filmdipeso” è promossa da Bariatric Center of Excellence della Sapienza Università di Roma Polo Pontino e dal Comune di Latina in collaborazione con Amici Obesi onlus, Villa Miralago – Centro di riferimento disturbi alimentari e SAFE – Safe Food Advocacy Europe con il contributo non condizionato di Johnson&Johnson Medical SpA e Novo Nordisk SpA.

Prenotazione e informazioni su www.filmdipeso.it