Liliana Segre, cittadina onoraria di Latina, compie 90 anni

LATINA – Compie 90 anni oggi Liliana Segre, testimone della Shoa e cittadina onoraria di Latina, così come ha deciso il consiglio comunale del capoluogo a novembre del 2019. A lei gli auguri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dei presidenti di Camera e Senato, del Presidente del Parlamento Europeo, dell’Anpi e di tanti altri, istituzioni e non, persone comuni, deportati. A questo coro ci uniamo anche noi.

“Per noi – ha ricordato la senatrice a vita in una recente intervista durante la quale ha risposto alle domande di alcuni studenti – c’era un programma di morte articolato e organizzato nei dettagli che provocava in tutte le prigioniere lo stupore per il male altrui. Di questo non ci si libera nemmeno da vecchi. Bisogna dunque ricordare e per questo studiare la storia. Io vivo il mio 90 esimo anno… ma spero molto nei ragazzi”.